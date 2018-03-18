Обесточенными остаются 134 населенных пункта в 8 областях
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В ночь с 17 на 18 марта в результате осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 134 населенных пункта в 8 областях, а именно: Закарпатская — 81, Львовская — 29 Винницкая — 7, Луганская — 6, Донецкая — 5, Сумская — 4, Запорожская — 1 и Черкасская — 1). Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативную информацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, 5 марта на здании учреждения “Центральная городская больница” в Кропивницкому обвалилась крыша пищеблока из-за накопления снега.