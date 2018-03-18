Знеструмленими залишаються 134 населених пунктів у 8 областях
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У ніч з 17 на 18 березня внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 134 населених пунктів в 8 областях, а саме: Закарпатська – 81, Львівська – 29, Вінницька – 7, Луганська – 6, Донецька – 5, Сумська – 4, Запорізька – 1 та Черкаська – 1). Про це повідомляє УНН з посиланням на оперативну інформацію Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, 5 березня на будівлі закладу "Центральна міська лікарня" у Кропивницькому обвалився дах харчоблоку через накопичення снігу.