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Снос инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве: полиция отпустила восьмерых членов "Нацкорпуса"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. С Печерского райотдела полиции отпустили восьмерых членов “Нацкорпуса”, которые были задержаны на Аллее героям Небесной Сотни. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко.

Цитата

“В отделение были доставлены 8 человек, на данный момент всех отпустили”, — рассказала Тищенко.

По ее словам, их отпустили после того, как допросили.

Дополнение

В Киеве “советскими” декорациями ко Дню Независимости закрыли мемориал памяти героям Небесной Сотни. После появления инсталляции и распространение об этом информации в сети на место пришли активисты с требованием убрать инсталляцию. Произошли столкновения с правоохранителями, которые были на месте. Инсталляцию развалили.

После этого появились сообщения Нацкорпуса, что “около десяти активистов задержали и вывезли на спецтранспорте в Печерское управления полиции”. У одного якобы вывихнуто плечо.

Позже полиция начала проверку установления “декораций” ко Дню Независимости, из-за которых произошли столкновения.

В результате организаторы инсталляции, установленной на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве ко Дню Независимости Украины, согласились убрать конструкции и перенести съемки на другое место.

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