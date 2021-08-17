Снос инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве: полиция отпустила восьмерых членов "Нацкорпуса"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. С Печерского райотдела полиции отпустили восьмерых членов “Нацкорпуса”, которые были задержаны на Аллее героям Небесной Сотни. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко.
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“В отделение были доставлены 8 человек, на данный момент всех отпустили”, — рассказала Тищенко.
По ее словам, их отпустили после того, как допросили.
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В Киеве “советскими” декорациями ко Дню Независимости закрыли мемориал памяти героям Небесной Сотни. После появления инсталляции и распространение об этом информации в сети на место пришли активисты с требованием убрать инсталляцию. Произошли столкновения с правоохранителями, которые были на месте. Инсталляцию развалили.
После этого появились сообщения Нацкорпуса, что “около десяти активистов задержали и вывезли на спецтранспорте в Печерское управления полиции”. У одного якобы вывихнуто плечо.
Позже полиция начала проверку установления “декораций” ко Дню Независимости, из-за которых произошли столкновения.
В результате организаторы инсталляции, установленной на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве ко Дню Независимости Украины, согласились убрать конструкции и перенести съемки на другое место.