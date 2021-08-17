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Організатори інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні погодилися прибрати конструкції

Організатори інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні погодилися прибрати конструкції

Київ • УНН

 • 15458 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Організатори інсталяції, встановленої на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві до Дня Незалежності України, погодилися прибрати конструкції та перенести зйомки на інше місце. Про це УНН повідомляє з посиланням на Український інститут національної пам’яті.

Цитата

“З огляду на чутливість місця, після спілкування з усіма причетними сторонами організатори постановки погодилися прибрати конструкції та перенести зйомки на інше місце”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що конструкції, які почали встановлювати на Алеї Героїв Небесної Сотні, були частиною історичної художньо-театральної постановки.

За творчим задумом режисера, перформанс мав на меті коротко показати всі епохи, через які пройшла Україна на шляху до незалежності. Тимчасові декорації, які б символізували різні часові періоди, були потрібні для зйомок проєкту.

Доповнення

У Києві “радянськими” декораціями до Дня Незалежності затулили меморіал пам’яті героям Небесної Сотні. Після появи інсталяції та поширення про це інформації у мережі на місце прийшли активісти з вимогою прибрати інсталяцію. Сталися сутички з правоохоронцями, які були на місці. Інсталяцію розвалили.

Пізніше поліція розпочала перевірку встановлення “декорацій” до Дня Незалежності, через які сталися сутички.

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