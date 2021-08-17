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Организаторы инсталляции на Аллее Героев Небесной Сотни согласились убрать конструкции

Организаторы инсталляции на Аллее Героев Небесной Сотни согласились убрать конструкции

Киев  •  УНН

 • 15454 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Организаторы инсталляции, установленной на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве ко Дню Независимости Украины, согласились убрать конструкции и перенести съемки на другое место. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

Цитата

“Учитывая чувствительность места, после общения со всеми причастными сторонами организаторы постановки согласились убрать конструкции и перенести съемки на другое место”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что конструкции, которые начали устанавливать на Аллее Героев Небесной Сотни были частью исторической художественно-театральной постановки.

По творческому замыслу режиссера, перформанс имел целью коротко показать все эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости. Временные декорации, которые символизировали различные временные периоды, были нужны для съемок проекта.

Дополнение

В Киеве “советскими” декорациями ко Дню Независимости закрыли мемориал памяти героям Небесной Сотни. После появления инсталляции и распространение об этом информации в сети на место пришли активисты с требованием убрать инсталляцию. Произошли столкновения с правоохранителями, которые были на месте. Инсталляцию развалили.

Позже полиция начала проверку установления “декораций” ко Дню Независимости, по которым произошли столкновения.

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