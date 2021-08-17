Организаторы инсталляции на Аллее Героев Небесной Сотни согласились убрать конструкции
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Организаторы инсталляции, установленной на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве ко Дню Независимости Украины, согласились убрать конструкции и перенести съемки на другое место. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.
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“Учитывая чувствительность места, после общения со всеми причастными сторонами организаторы постановки согласились убрать конструкции и перенести съемки на другое место”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что конструкции, которые начали устанавливать на Аллее Героев Небесной Сотни были частью исторической художественно-театральной постановки.
По творческому замыслу режиссера, перформанс имел целью коротко показать все эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости. Временные декорации, которые символизировали различные временные периоды, были нужны для съемок проекта.
Дополнение
В Киеве “советскими” декорациями ко Дню Независимости закрыли мемориал памяти героям Небесной Сотни. После появления инсталляции и распространение об этом информации в сети на место пришли активисты с требованием убрать инсталляцию. Произошли столкновения с правоохранителями, которые были на месте. Инсталляцию развалили.
Позже полиция начала проверку установления “декораций” ко Дню Независимости, по которым произошли столкновения.