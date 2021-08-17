Знесення інсталяції на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві: поліція відпустила вісьмох членів "Нацкорпусу"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. З Печерського райвідділку поліції відпустили вісьмох членів “Нацкорпусу”, яких було затримано на Алеї героям Небесної Сотні. Про це у коментарі УНН повідомила прес-офіцер Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксана Тищенко.
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“До відділку було доставлено 8 осіб, наразі всіх відпустили ”, - розповіла Тищенко.
За її словами, їх відпустили після того, як допитали.
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У Києві “радянськими” декораціями до Дня Незалежності затулили меморіал пам’яті героям Небесної Сотні. Після появи інсталяції та поширення про це інформації у мережі на місце прийшли активісти з вимогою прибрати інсталяцію. Сталися сутички з правоохоронцями, які були на місці. Інсталяцію розвалили.
Після цього з’явилися повідомлення Нацкорпусу, що “близько десяти активістів затримали і вивезли на спецтранспорті до Печерського управління поліції”. В одного нібито вивихнуте плече.
Пізніше поліція розпочала перевірку встановлення “декорацій” до Дня Незалежності, через які сталися сутички.
В результаті організатори інсталяції, встановленої на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві до Дня Незалежності України, погодилися прибрати конструкції та перенести зйомки на інше місце.