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Знают все: украинская разведка получила детальную техдокументацию "Крымского моста"

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Главное управление разведки МО Украины получило подробную техническую документацию “Крымского моста”, передает УНН.

Цитата

“Получена подробная техническая документация “крымского моста”, — говорится в сообщении.

Детали

В разведке отметили, что в ближайшем окружении путина заявляют о “гарантированной” безопасности “Крымского моста”. Спикер кремля дмитрий песков утверждает, что военные рф полностью контролируют ситуацию.

“Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности от людей, которые не способны обеспечить сохранение технической документации стратегического объекта. В частности, речь о технической документации „Строительство транспортного перехода через Керченский пролив“. Кроме прочего, она имеет подробную информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах и съездах и всю инфраструктуру комплекса”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко сообщал, что Керченский мост является целью номер один для украинских военных.

Секретарь Совета по нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что украинские военные должны решить, существует ли способность уничтожить Крымский мост

Советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусов сообщал, что судьба Крымского моста уже решена. Он обязательно будет разрушен — это только вопрос времени.

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