Знають все: українська розвідка отримала детальну техдокументацію “Кримського мосту”

Цитата

“Отримано детальну технічну документацію “кримського мосту”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У розвідці зазначили, що у найближчому оточенні путіна заявляють про “гарантовану” безпеку “Кримського мосту”. Речник кремля дмитро пєсков стверджує, що військові рф повністю контролюють ситуацію.

“Втім, важко серйозно ставитися до заяв щодо повної безпеки від людей, які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об’єкта. Зокрема, мова про технічну документацію „Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку“. Окрім іншого, вона має докладну інформацію про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди-з’їзди та всю інфраструктуру комплексу”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко повідомляв, що Керченський міст є ціллю номер один для українських військових.

Секретар Ради з нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов повідомляв, що українські військові мають вирішити, чи існує спроможність знищити Кримський міст.

Радник глави Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів повідомляв, що доля Кримського мосту вже вирішена. Він обов’язково буде зруйнований — це лише питання часу.