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Найден самый старый мем

Найден самый старый мем

Киев  •  УНН

 • 19195 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Художница из Канады нашла "самый старый мем" в комиксе 1921 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ее страницу в Twitter.

Художница под ником Wida нашла карикатуру в журнале, который выпустили в 1921 году. Она напомнила женщине мем "Ожидание - реальность".

На иллюстрации - два человека в костюме. В первой части написали "Как ты думаешь, ты выглядишь, когда тебя снимают со вспышкой". А во второй части картинки показали реальность и подписали: "Как ты выглядишь на самом деле".

Как сообщал УНН, немецкие археологи подняли со дна Боденского озера и передали в музей доисторический корабль, который претендует на звание старейшего на планете. Считается, что возраст находки может насчитывать 3000 лет.

Напомним, французские археологи обнаружили в Судане коллекцию древних текстов и табличек, написанных на древне кушитском языке, который не всегда поддается расшифровке. Возраст находки составляет 2700.

OH MY GODDDD! ??????!?!? !!!? https://t.co/96bads3Tik

- wida (@YoRHaw) 15 апреля 2018

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