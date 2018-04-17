Знайдено найстаріший мем
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Художниця з Канади знайшла "найстаріший мем" у коміксі 1921 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на її сторінку у Twitter.
Художниця під ніком Wida знайшла карикатуру у журналі, який випустили у 1921 році. Вона нагадала жінці мем "Очікування - реальність".
На ілюстрації — дві людини у костюмі. Під першою частиною написали "Як ти думаєш, ти виглядаєш, коли тебе знімають зі спалахом". А під другою частиною картинки показали реальність і підписали: "Як ти виглядаєш насправді".
Як повідомляв УНН, німецькі археологи підняли з дна Боденського озера і передали в музей доісторичний корабель, який претендує на звання найстарішого на планеті. Вважається, що вік знахідки може налічувати 3 000 років.
Нагадаємо, французькі археологи виявили в Судані колекцію стародавніх текстів і табличок, написаних на стародавньій кушитській мові, яка не завжди піддається розшифровці. Вік знахідки складає 2700 років.
OH MY GODDDD!??????!?!?!!!? https://t.co/96bads3Tik— wida (@YoRHaw) 15 квітня 2018 р.