Найденные примеси в вакцине Moderna в Японии связывают с "человеческой ошибкой"
Киев • УНН
КИЕВ. Первое октября. УНН. Японская компания Takeda Pharmaceutical, которая занимается продажей и распространением вакцины в Японии, заявила в пятницу, что из-за "человеческой ошибки" металлические контаминанты попали в дозы вакцины против COVID-19 от Moderna, что привело к ее отзыву в Японии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В отчете говорится, что проблема возникла из-за "неправильной сборки и из-за человеческой ошибки, связанной с визуально неверной оценкой необходимого зазора в 1 мм между звездочкой и пробкой" механизмов, которые закрывают крышки флаконов с вакциной.
Было исследовано в общей сложности пять партий вакцины Moderna COVID-19, произведенной в период с 27 июня по 3 июля. Примеси были определены как нержавеющая сталь.
В отчете также сказано, что улучшенные рабочие процедуры и использование нового точного инструмента помогут предотвратить повторение проблемы.
Причастные компании и министерство здравоохранения Японии заявили, что частицы нержавеющей стали не несут дополнительного риска для здоровья.
Что было ранее
Министерство здравоохранения Японии сообщило, что в партии из 565 400 доз вакцины от Moderna обнаружили посторонние примеси. Компания Takeda Pharmaceutical сообщила, что Moderna прекратила поставку еще 1,63 млн доз препарата из соображений предосторожности.
Это связывают с проблемой на производственной линии в Испании. Министерство здравоохранения опубликовало номера партий, чтобы люди могли проверить, не было ли у них такой вакцины.