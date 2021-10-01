Найденные примеси в вакцине Moderna в Японии связывают с "человеческой ошибкой"

КИЕВ. Первое октября. УНН. Японская компания Takeda Pharmaceutical, которая занимается продажей и распространением вакцины в Японии, заявила в пятницу, что из-за "человеческой ошибки" металлические контаминанты попали в дозы вакцины против COVID-19 от Moderna, что привело к ее отзыву в Японии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.