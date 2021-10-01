Знайдені домішки в вакцині Moderna у Японії пов'язують з "людською помилкою"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Японська компанія Takeda Pharmaceutical, яка займається продажем і розповсюдженням вакцини в Японії, заявила в п’ятницю, що через “людську помилку” металеві контамінанти потрапили в дози вакцини проти COVID-19 від Moderna, що призвело до її відкликання у Японії. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
У звіті йдеться, що проблема виникла через “неправильну зборку і через людську помилку, пов’язану з візуально неправильною оцінкою необхідного зазору в 1 мм між зірочкою і пробкою” механізмів, які закривають кришки флаконів з вакциною.
Було досліджено в цілому п’ять партій вакцини Moderna COVID-19, виробленої в період з 27 червня по 3 липня. Домішки були визначені як нержавіюча сталь.
У звіті також сказано, що поліпшені робочі процедури та використання нового точного інструменту допоможуть запобігти повторенню проблеми.
Причетні компанії і міністерство охорони здоров’я Японії заявили, що частинки нержавіючої сталі не несуть додаткового ризику для здоров’я.
Що було раніше
Міністерство охорони здоров’я Японії повідомило, що в партії з 565 400 дозами вакцини від Moderna виявили сторонні домішки. Компанія Takeda Pharmaceutical повідомила, що Moderna припинила поставку ще 1,63 млн доз препарату з міркувань обережності.
Це пов’язують з проблемою на виробничій лінії в Іспанії. Міністерство охорони здоров’я опублікувало номери партій, щоб люди могли перевірити, чи не було у них такої вакцини.