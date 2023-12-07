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"Знали, что придем, но ничего не смогли сделать": в ГУР раскрыли подробности ударов по чф россии и новые морские беспилотники Magura V5

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 11:58  •  16270 просмотра

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Украинская разведка подтвердила, что морские беспилотники сыграли ключевую роль в проведении успешных атак на порт в оккупированном Крыму и по размещенным там российским кораблям. Также отмечается о беспилотнике Magura V5, и значительной поддержке Великобритании и США в создании флота украинских ударных морских беспилотников, которые противодействуют российскому военно-морскому присутствию в Черном море.

В украинской разведке рассказали детали атаки по объектам черноморского флота рф, а также важную роль морских дронов, в создании которых значительную роль сыграли Великобритания и США. США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал ГУР МО Украины.

Детали

Военнослужащий Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным "13", который командует флотом морских беспилотников, рассказал британскому изданию The Times детали нескольких успешных атак на российские корабли во временно оккупированном Крыму.

По словам военного, на рассвете 10 ноября 2023 года украинские морские беспилотники зашли в порт, минуя противолодочные сетки. Заметив дроны, россияне открыли пулеметный огонь, но помешать их движению не смогли. Украинским силам удалось уничтожить два вражеских десантных катера классов "акула" и "серна" - суда пошли на дно вместе с загруженным на борт бронетранспортером. Кроме того, другой дрон взорвался в тамошнем ремонтном доке.

Они (российские оккупанты) знали, что мы придем, но ничего не смогли сделать. Радость была невероятная. Целью моей жизни было затопить российский корабль, и мы затопили сразу два (...) Теперь у нас новая цель - потопить что-то большее

- сказал разведчик.

Также военный рассказал детали об успешном поражении морскими дронами российского разведывательного корабля "Иван Хурс" и дорогостоящего патрульного судна оккупантов "Сергей Котов" в мае и сентябре этого года. В частности, военный отметил, что "стоимость всех дронов, которые используются в атаке, в тысячи раз ниже, чем строительство одного корабля вроде "Котова" и подготовка экипажей".

Отмечается, что украинские операторы морских беспилотников меняют подходы к войне на воде, что уже стало важным фактором в обеспечении свободы судоходства в Черном море. Западные партнеры очень заинтересованы в этих инструментах.

Одним из таких инструментов является Magura V5 - беспилотник, который оснащен двумя камерами, инфракрасной оптикой, спутниковым модулем; имеет двигатель мощностью 300 лошадиных сил, позволяющий развивать скорость в 45 морских миль в час, и боеголовку, которая весит 250 килограммов.

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Как указывается, новая модификация морского беспилотника также позволяет расставлять мины на пути вражеских кораблей и возвращаться в порт базирования.

 В создании флота украинских ударных морских беспилотников значительную роль сыграли  Великобритания и США. Результат этого сотрудничества - весомые потери флота террористической России и вытеснение агрессора из западной части Черного моря.

Напомним

россия не восстановила заграждения, предназначенные для защиты Крымского моста после затопления, вместо этого отдав приоритет ремонту военно-морской базы в Севастополе, несмотря на отсутствие ключевых кораблей.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
"Знали, що прийдемо, але нічого не змогли вдіяти": у ГУР розкрили подробиці ударів по чф росії та нові морські безпілотники Magura V5
"We knew we were coming, but we couldn't do anything": the DIU discloses details of strikes on the Russian Black Sea Fleet and new Magura V5 maritime drones
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"Знали, что придем, но ничего не смогли сделать": в ГУР раскрыли подробности ударов по чф россии и новые морские беспилотники Magura V5

Украинская разведка подтвердила, что морские беспилотники сыграли ключевую роль в проведении успешных атак на порт в оккупированном Крыму и по размещенным там российским кораблям. Также отмечается о беспилотнике Magura V5, и значительной поддержке Великобритании и США в создании флота украинских ударных морских беспилотников, которые противодействуют российскому военно-морскому присутствию в Черном море.

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