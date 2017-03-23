Значительный ущерб обороноспособности страны взрывы в Харьковской области не нанесли - С.Полторак

"Значительный ущерб обороноспособности страны эти взрывы (в Харьковской области - ред.) не нанесли. Значительная часть боеприпасов с начала АТО была рассредоточена по другим базам и складам, а также в зону проведения антитеррористической операции. На сегодня ВСУ выполняют боевые задачи по назначению в зоне проведения АТО. Все силы ВСУ, которые выполняют там боевые задачи, полностью имеют соответствующий запас боеприпасов, вооружения и техники ", - сказал он.

Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии .

Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.

По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней , зона эвакуации составляет 7 км.

Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта , отправлено более 20 "скорых".

Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.