Значительный ущерб обороноспособности страны взрывы в Харьковской области не нанесли - С.Полторак
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Взрывы на складе боеприпасов в Харьковской области не нанесли значительный ущерб обороноспособности Украины, все силы Вооруженных сил, выполняющие боевые задачи, имеют полный запас боеприпасов. Об этом во время брифинга сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает корреспондент УНН.
"Значительный ущерб обороноспособности страны эти взрывы (в Харьковской области - ред.) не нанесли. Значительная часть боеприпасов с начала АТО была рассредоточена по другим базам и складам, а также в зону проведения антитеррористической операции. На сегодня ВСУ выполняют боевые задачи по назначению в зоне проведения АТО. Все силы ВСУ, которые выполняют там боевые задачи, полностью имеют соответствующий запас боеприпасов, вооружения и техники ", - сказал он.
Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.
Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии .
Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.
По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней , зона эвакуации составляет 7 км.
Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта , отправлено более 20 "скорых".
Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.