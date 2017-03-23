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Значної шкоди обороноздатності країни вибухи на Харківщині не завдали - С.Полторак (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Вибухи на складі боєприпасів на Харківщині не завдали значної шкоди обороноздатності України, усі сили Збройних сил, які виконують бойові завдання, мають повний запас боєприпасів. Про це під час брифінгу повідомив міністр оборони України Степан Полторак, передає кореспондент УНН.

“Значної шкоди обороноздатності країни ці вибухи (на Харківщині — ред.) не завдали. Значна частина боєприпасів з початку АТО була розосереджена по інших базах і складах, а також в зону проведення антитерористичної операції. На сьогодні ЗСУ виконують бойові завдання за призначення в зоні проведення АТО. Всі сили ЗСУ, які виконують там бойові завдання, повністю мають відповідний запас боєприпасів, озброєння і техніки”, — сказав він.

Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.

Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 “швидких”.

Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.

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