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Изменение места голосования: теперь можно онлайн и сразу на два тура

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Отныне избиратели смогут изменить место голосования в режиме онлайн и сразу на два тура. Соответствующее решение по упрощению процедуры приняла Центральная избирательная комиссия на заседании, передает УНН.

В пресс-службе сообщили, что Комиссия своим постановлением утвердила Порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса.

Как отметил глава Комиссии Олег Диденко, всем хорошо известны трудности, которые возникали во время временного изменения места голосования в ходе нынешних президентских и внеочередных парламентских выборов. Поэтому принимая новую редакцию указанного Порядка, Комиссия делает очередной ощутимый шаг вперед по упрощению этой процедуры для избирателей.

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Среди многих нововведений одним из важнейших, по его мнению, является предоставление возможности избирателям подавать заявления о временном изменении голосования в электронной форме, то есть в режиме онлайн. Кроме того, отныне во время выборов Президента Украины избиратели смогут менять место голосования сразу на два тура, получать удостоверение об изменении в электронной форме на указанный адрес электронной почты.

"ЦИК подошла к подготовке сегодняшнего решения достаточно нетрадиционно. Впервые было предложено представителям общественности и экспертной среды принять участие в подготовке проекта нового Порядка и подать свои замечания и предложения. Кроме того, по этому вопросу было проведено открытое совещание с участием заинтересованных лиц. В конце мы вышли на тот документ, который, по моему мнению, действительно позволит существенно упростить процесс временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса", - подчеркнул Диденко.

Согласно Службе распорядителя Государственного реестра избирателей поручено обеспечить разработку и внедрение электронного сервиса для реализации указанного Порядка.

Напомним, в октябре новые члены ЦИК получили удостоверения из рук Зеленского.

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