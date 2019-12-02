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Зміна місця голосування: тепер можна онлайн і одразу на два тури

Зміна місця голосування: тепер можна онлайн і одразу на два тури

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Відтепер виборці зможуть змінити місце голосування в режимі онлайн і одразу на два тури. Відповідне рішення щодо спрощення процедури ухвалила Центральна виборча комісія під час засідання, передає УНН.

У пресслужбі повідомили, що Комісія своєю постановою затвердила Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси.

Як зазначив Голова Комісії Олег Діденко, всім добре відомі складнощі, які виникали під час тимчасової зміни місця голосування в ході цьогорічних президентських та позачергових парламентських виборів. Тож приймаючи нову редакцію зазначеного Порядку, Комісія робить черговий відчутний крок вперед щодо спрощення цієї процедури для виборців.

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Серед багатьох нововведень одним із найважливіших, на його думку, є надання можливості виборцям подавати заяви про тимчасову зміну голосування в електронній формі, тобто в режимі он-лайн. Окрім того, відтепер під час виборів Президента України виборці матимуть можливість змінювати місце голосування відразу на два тури, отримувати посвідчення про зміну в електронній формі на вказану адресу електронної пошти тощо.

"ЦВК підійшла до підготовки сьогоднішнього рішення досить нетрадиційно. Вперше було запропоновано представникам громадськості та експертного середовища взяти участь у підготовці проекту нового Порядку та подати свої зауваження й пропозиції. Окрім того, з цього питання була проведена відкрита нарада за участю заінтересованих осіб. Врешті ми вийшли на той документ, який, на мою думку, дійсно дозволить суттєво спростити процес тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси", – наголосив Діденко.

Відповідно Службі розпорядника Державного реєстру виборців доручено забезпечити розробку та впровадження електронного сервісу для реалізації вказаного Порядку.

Нагадаємо, у жовтні нові члени ЦВК отримали посвідчення з рук Зеленського.

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