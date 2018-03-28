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СМИ: закон о бюджете США запрещает помощь украинскому батальону "Азов"

СМИ: закон о бюджете США запрещает помощь украинскому батальону "Азов"

Киев  •  УНН

 • 19636 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Едва заметное положение в законопроекте о бюджете США, который предусматривает финансовую помощь Украине и был принят на прошлой неделе, запрещает поставки американского оружия "противоречивому ультранационалистическому" военному формированию в Украине. Об этом, ссылаясь на документ, пишет The Hill, передает УНН.

Принятые в последние три года законопроекты о расходах включали в себя запрет на то, чтобы военная помощь США была направлена ​​в батальон "Азов", но это положение обычно снималось перед окончательным утверждением ежегодно, пишет издание.

Тем не менее, как отмечается, нынешний законопроект о бюджете США предусматривает, что "никакие средства, предоставленные согласно этому документу, не могут быть использованы для предоставления вооружения, обучения или другой помощи батальону "Азов".

Напомним, президент США Дональд Трамп в пятницу, 23 марта, заявил, что он подписал консолидированный законопроект о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором отмечено увеличение расходов на поддержку Украины на сумму более 620 млн долларов.

Как сообщал УНН, в рамках проекта Украина может получить 200 млн долларов на военную помощь.

Украинские Национальные Новости

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