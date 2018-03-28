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ЗМІ: закон про бюджет США забороняє допомогу українському батальйону "Азов"

ЗМІ: закон про бюджет США забороняє допомогу українському батальйону "Азов"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Ледве помітне положення в законопроекті про бюджет США, який передбачає фінансову допомогу Україні і був прийнятий минулого тижня, забороняє поставки американської зброї "суперечливому ультранаціоналістичному" військовому формуванню в Україні. Про це, посилаючись на документ, пише The Hill, передає УНН.

Прийняті протягом останніх трьох років законопроекти про витрати включали в себе заборону на те, щоб військова допомога США була направлена до батальйону "Азов", але це положення зазвичай знімалось перед остаточним затвердженням кожного року, пише видання.

Тим не менш, як зазначається, цьогорічний законопроект про бюджет США передбачає, що "жодні кошти, надані згідно з цим документом, не можуть бути використані для надання озброєння, навчання або іншої допомоги батальйону "Азов".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в п'ятницю, 23 березня, заявив, що він підписав консолідований законопроект про бюджетні асигнування на 2018 рік, в якому зазначено збільшення витрат на підтримку України на суму більш ніж 620 млн доларів.

Як повідомляв УНН, у рамках проекту Україна може отримати 200 млн доларів на військову допомогу.

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