СМИ: во избежание смертной казни "флоридский стрелок" намерен пойти на сделку со следствием

Согласно ее данным, адвокаты Круза планируют обсудить с прокурорами возможность заключения соглашения, которое предусматривало бы признание вины в обмен на пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

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Крузу предъявлены обвинения в умышленном убийстве за 17 пунктам. Пока формально прокуроры не объявляли свое намерение добиваться смертной казни в отношении стрелка, однако адвокаты уверены, что именно так и произойдет. “Имеет место только один вопрос: должен ли этот молодой человек жить или умереть путем применения смертной казни”, — приводит газета Sun Sentine слова защитника Говарда Финкелстайна.

Ранее сообщалось, что Круз в беседе со следователем признал свою вину, подробно рассказав им детали совершенного преступления. Однако формальное признание вины перед судом ему еще только предстоит сделать. На данный момент Круз содержится под стражей без права освобождения под залог.