СМИ: во избежание смертной казни "флоридский стрелок" намерен пойти на сделку со следствием

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 73768 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 88503 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91139 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110006 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101236 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104931 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111909 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117128 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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СМИ: во избежание смертной казни "флоридский стрелок" намерен пойти на сделку со следствием

СМИ: во избежание смертной казни "флоридский стрелок" намерен пойти на сделку со следствием

Киев  •  УНН

 • 10296 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Николас Круз, открыл стрельбу из винтовки AR-15 в средней школе в американском городе Паркленд (штат Флорида), намерен пойти на сделку со следствием и признать в суде свою вину во избежание смертной казни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телекомпания NBC.

Согласно ее данным, адвокаты Круза планируют обсудить с прокурорами возможность заключения соглашения, которое предусматривало бы признание вины в обмен на пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

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Крузу предъявлены обвинения в умышленном убийстве за 17 пунктам. Пока формально прокуроры не объявляли свое намерение добиваться смертной казни в отношении стрелка, однако адвокаты уверены, что именно так и произойдет. “Имеет место только один вопрос: должен ли этот молодой человек жить или умереть путем применения смертной казни”, — приводит газета Sun Sentine слова защитника Говарда Финкелстайна.

Ранее сообщалось, что Круз в беседе со следователем признал свою вину, подробно рассказав им детали совершенного преступления. Однако формальное признание вины перед судом ему еще только предстоит сделать. На данный момент Круз содержится под стражей без права освобождения под залог.

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