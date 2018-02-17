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ЗМІ: задля уникнення смертної кари "флоридський стрілець" має намір піти на угоду зі слідством

ЗМІ: задля уникнення смертної кари "флоридський стрілець" має намір піти на угоду зі слідством

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Ніколас Круз, який вчинив стрілянину з гвинтівки AR-15 у середній школі в американському місті Паркленд (штат Флорида), має намір піти на угоду зі слідством і визнати у суді свою вину аби уникнути смертної кари. Про це повідомляє УНН з посиланням на телекомпанія NBC.

За її даними, адвокати Круза планують обговорити з прокурорами можливість укладення угоди, яка передбачала б визнання провини в обмін на довічне ув’язнення без права дострокового звільнення.

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Крузу пред’явлені звинувачення в навмисному вбивстві за 17 пунктами. Поки формально прокурори не оголошували свій намір домагатися смертної кари відносно стрільця, однак адвокати упевнені, що саме так і станеться. “Має місце тільки одне питання: чи повинен цей молодий чоловік жити або померти шляхом застосування смертної кари”, — наводить газета Sun Sentine слова захисника Говарда Фінкелстайна.

Раніше повідомлялося, що Круз у бесіді зі слідчим визнав свою провину, детально розповівши їм деталі скоєного злочину. Однак формальне визнання провини перед судом йому ще тільки належить зробити. На даний момент Круз утримується під вартою без права звільнення під заставу.

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