СМИ: Япония хочет создать подводный беспилотник для мониторинга удаленных островов

По его сведениям, соответствующее положение правительство хочет включить в оборонную политику страны на период с 2019 по 2024 год. В нем будет прописано, что Япония нуждается в создании собственного беспилотника для операций под водой, способного выполнять различные задачи, в первую очередь наблюдение и сбор данных. Согласно предварительному плану, размеры аппарата составят порядка 10 м в длину. Первые испытания пройдут не раньше 2021 года в специальном резервуаре в западной префектуре Ямагути.

Минобороны Японии считает, что разработка подобного беспилотника необходима в условиях роста активности Китая, в том числе в Восточно-Китайском море, где страны ведут территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао). Кроме того, в японском правительстве развитие технологий беспилотного управления рассматривают как одну из мер по борьбе с нехваткой кадров в Силах самообороны.

Как сообщал УНН, Токио намерен возобновить работы по переносу авиабазы США на Окинаве.