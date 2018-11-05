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СМИ: Япония хочет создать подводный беспилотник для мониторинга удаленных островов

СМИ: Япония хочет создать подводный беспилотник для мониторинга удаленных островов

Киев  •  УНН

 • 7449 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Япония планирует заняться разработкой беспилотного подводного аппарата, который смог бы обеспечить регулярный мониторинг отдаленных островов на границах территориальных вод и эксклюзивной экономической зоны страны. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники, передает УНН.

По его сведениям, соответствующее положение правительство хочет включить в оборонную политику страны на период с 2019 по 2024 год. В нем будет прописано, что Япония нуждается в создании собственного беспилотника для операций под водой, способного выполнять различные задачи, в первую очередь наблюдение и сбор данных. Согласно предварительному плану, размеры аппарата составят порядка 10 м в длину. Первые испытания пройдут не раньше 2021 года в специальном резервуаре в западной префектуре Ямагути.

Минобороны Японии считает, что разработка подобного беспилотника необходима в условиях роста активности Китая, в том числе в Восточно-Китайском море, где страны ведут территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао). Кроме того, в японском правительстве развитие технологий беспилотного управления рассматривают как одну из мер по борьбе с нехваткой кадров в Силах самообороны.

Как сообщал УНН, Токио намерен возобновить работы по переносу авиабазы США на Окинаве.

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