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Токіо має намір відновити роботи по перенесенню авіабази США на Окінаві

Токіо має намір відновити роботи по перенесенню авіабази США на Окінаві

Київ • УНН

 • 7614 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Міністерство оборони Японії має намір негайно відновити роботи у районі Хеноко на північному сході острова Окінава, куди всупереч протестам місцевого населення передбачається перевести авіабазу морської піхоти США Футемма. Про це інформує УНН із посиланням на NHK.

Таке рішення, передає телеканал, прийнято після того, як у вівторок міністерство державних земель, інфраструктури, транспорту та туризму на прохання військового відомства призупинило дію постанови влади Окінави про заборону цього будівництва.

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Міністр оборони Японії Такесі Івая на прес-конференції у Токіо, повідомляє NHK, заявив у вівторок, що підготовка до повномасштабного відновлення робіт у Хеноко почнеться негайно, якщо це дозволить погода. За його словами, це необхідно для пом’якшення тягаря жителів Окінави, які страждають від надмірної концентрації американських військових об’єктів на території острова.

Джерелом невдоволення місцевого населення стала авіабаза морської піхоти США Футемма, яка розташована в густонаселеному районі і стала джерелом постійних інцидентів. Ще в 1996 році Токіо і Вашингтон домовилися прибрати звідти цей об’єкт. У 1999 році було вирішено передислокувати його на північ Окінави у район Хеноко і розмістити частково на насипних островах.

У 2013 році після довгих переговорів влади Окінави погодилися з початком цих робіт. Однак у 2015 році тодішній губернатор префектури Такесі Онага скасував це рішення. Він зажадав прибрати американську базу за межі Окінави.

Губернатор послідовно програв серію судових розглядів зі цього приводу, однак вперто забороняв початок робіт із перенесення бази. У розпал цієї сутички Онага помер, проте обраний 30 вересня на його місце опозиціонер Денні Тамакі також заявив, що буде домагатися виведення об’єкта з Окінави.

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Як раніше інформував УНН, уряд Японії має намір у поточному році приступити до будівництва військової бази на віддаленому південно-західному острові Ісігакі, де планується розмістити гарнізон в 5-6 тис. осіб, а також батареї ракет класів “земля — ​​корабель” і “земля — ​​повітря”. Ці заходи вживаються як засіб стримування військової активності Китаю в Східно-Китайському морі.

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