Токио намерен возобновить работы по переносу авиабазы США на Окинаве

Такое решение, передает телеканал, принято после того, как во вторник министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма по просьбе военного ведомства приостановило действие постановления властей Окинавы о запрете этого строительства.

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Министр обороны Японии Такэси Ивая на пресс-конференции в Токио, сообщает телеканал, заявил во вторник, что подготовка к полномасштабному возобновлению работ в Хэноко начнется немедленно, если это позволит погода. По его словам, это необходимо для смягчения бремени жителей Окинавы, которые страдают от чрезмерной концентрации американских военных объектов на территории острова.

Источником недовольства местного населения стала авиабаза морской пехоты США Футэмма, которая расположена в густонаселенном районе и стала источником постоянных инцидентов. Еще в 1996 году Токио и Вашингтон договорились убрать оттуда этот объект. В 1999 году было решено передислоцировать его на север Окинавы в район Хэноко и разместить частично на насыпных островах.

В 2013 году после долгих переговоров власти Окинавы согласились с началом этих работ. Однако в 2015 году тогдашний губернатор префектуры Такэси Онага отменил это решение. Он потребовал убрать американскую базу за пределы Окинавы.

Губернатор последовательно проиграл серию судебных разбирательств с этому поводу, однако упорно запрещал начало работ по переносу базы. В разгар этой схватки Онага умер, однако избран 30 сентября на его место оппозиционер Дэнни Тамаки также заявил, что будет добиваться вывода объекта из Окинавы.

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Как ранее информировал УНН, правительство Японии намерено в текущем году приступить к строительству военной базы на удаленном юго-западном острове Исигаки, где планируется разместить гарнизон в 5-6 тыс. человек, а также батареи ракет классов “земля — корабль” и “земля — ​​воздух”. Эти меры принимаются как средство сдерживания военной активности Китая в Восточно-Китайском море.