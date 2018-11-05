ЗМІ: Японія хоче створити підводний безпілотник для моніторингу віддалених островів

За його відомостями, відповідне положення уряд хоче включити в оборонну політику країни на період з 2019 по 2024 рік. У ньому буде прописано, що Японія потребує створення власного безпілотника для операцій під водою, здатного виконувати різні завдання, в першу чергу спостереження і збір даних. Згідно з попереднім планом, розміри апарату складуть близько 10 м в довжину. Перші випробування пройдуть не раніше 2021 року в спеціальному резервуарі в західній префектурі Ямагуті.

Міноборони Японії вважає, що розробка подібного безпілотника необхідна в умовах зростання активності Китаю, в тому числі в Східно-Китайському морі, де країни ведуть територіальну суперечку навколо островів Сенкаку (Дяоюйдао). Крім того, в японському уряді розвиток технологій безпілотного управління розглядають як один із заходів по боротьбі з нестачею кадрів в Силах самооборони.

Як повідомляв УНН, Токіо має намір відновити роботи по перенесенню авіабази США на Окінаві.