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СМИ: Япония к 2020 году планирует начать практическое использование летающих авто

СМИ: Япония к 2020 году планирует начать практическое использование летающих авто

Киев  •  УНН

 • 28439 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Правительство Японии рассчитывает к 2020 году начать практическое использование летающих автомобилей. Об этом сообщила крупнейшая газета страны Yomiuri, передает УНН.

Отмечается, что в рамках реализации этой программы в 2018 году будет создан специальный совет, который будет заниматься разработкой соответствующих правовой и технической баз. Предполагается, что летающие автомобили будут использоваться, в частности, при ликвидации последствий стихийных бедствий. Подчеркивается, что правительство страны усиленно продвигает скорейшее воплощение в жизнь этой идеи на фоне активного развития аналогичных технологий за границей.

Ранее сообщалось, что в Японии уже ведется активная разработка полномасштабного прототипа летающего автомобиля. Ей занимается компания Cartivator с участием автомобилестроительной Toyota Motor, электротехнической NEC и других крупных национальных корпораций. По замыслу конструкторов, машина сможет подниматься на высоту до 10 метров и лететь со скоростью до 100 км/ч. Будущее летающее транспортное средство является электромобилем и не использует горючего топлива.

Как сообщал УНН, в Японии неудачно завершилась попытка запуска первой в стране ракеты частной разработки.

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