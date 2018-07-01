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ЗМІ: Японія до 2020 року планує почати практичне використання літаючих авто

ЗМІ: Японія до 2020 року планує почати практичне використання літаючих авто

Київ • УНН

 • 28446 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Уряд Японії розраховує до 2020 року почати практичне використання літаючих автомобілів. Про це повідомила найбільша газета країни Yomiuri, інформує УНН.

Відзначається, що в рамках реалізації цієї програми в 2018 році буде створено спеціальну раду, яка займатиметься розробкою відповідних правової і технічної баз. Передбачається, що літаючі автомобілі будуть використовуватися, зокрема, при ліквідації наслідків стихійних лих. Підкреслюється, що уряд країни посилено просуває якнайшвидше втілення в життя цієї ідеї на тлі активного розвитку аналогічних технологій за кордоном.

Раніше повідомлялося, що в Японії вже ведеться активна розробка повномасштабного прототипу літаючого автомобіля. Їй займається компанія Cartivator за участю автомобілебудівної Toyota Motor, електротехнічної NEC і інших великих національних корпорацій. За задумом конструкторів, машина зможе підніматися на висоту до 10 метрів і летіти зі швидкістю до 100 км/г. Майбутній літаючий транспортний засіб є електромобілем і не використовуватиме палива.

Як повідомляв УНН, в Японії невдало завершилася спроба запуску першої в країні ракети приватної розробки.

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