ЗМІ: Японія до 2020 року планує почати практичне використання літаючих авто

Відзначається, що в рамках реалізації цієї програми в 2018 році буде створено спеціальну раду, яка займатиметься розробкою відповідних правової і технічної баз. Передбачається, що літаючі автомобілі будуть використовуватися, зокрема, при ліквідації наслідків стихійних лих. Підкреслюється, що уряд країни посилено просуває якнайшвидше втілення в життя цієї ідеї на тлі активного розвитку аналогічних технологій за кордоном.

Раніше повідомлялося, що в Японії вже ведеться активна розробка повномасштабного прототипу літаючого автомобіля. Їй займається компанія Cartivator за участю автомобілебудівної Toyota Motor, електротехнічної NEC і інших великих національних корпорацій. За задумом конструкторів, машина зможе підніматися на висоту до 10 метрів і летіти зі швидкістю до 100 км/г. Майбутній літаючий транспортний засіб є електромобілем і не використовуватиме палива.

Як повідомляв УНН, в Японії невдало завершилася спроба запуску першої в країні ракети приватної розробки.