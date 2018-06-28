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СМИ: власти США готовятся разместить 12 тыс. нелегальных иммигрантов на военной базе

СМИ: власти США готовятся разместить 12 тыс. нелегальных иммигрантов на военной базе

Киев  •  УНН

 • 10678 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Министерство внутренней безопасности США направило запрос о подготовке на территории одной из американских военных баз места для размещения 12 тыс. нелегальных иммигрантов из семьями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

По сведениям источников в администрации, 2 тыс. мест должны быть в течение следующих 45 дней готовы на постоянной основе, а другие, как ожидается, будут оказывать по мере необходимости. Места должны быть оборудованы в соответствии с установленными властями США стандартам. Это предполагает наличие в лагере для мигрантов кондиционеров, библиотек, личных душевых, а также медицинского обслуживания.

Какая именно военная база будет выбрана для этого, пока не уточняется. Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявлял, что мигрантов могут разместить на техасских базах Гудфеллоу или Форт-Блисс. Персонал лагеря для мигрантов будет укомплектован из сотрудников МВБ, планируется, что боеготовности базы не будет нанесен ущерб.

Напомним, федеральный судья окружного суда в Сан-Диего (штат Калифорния) Данная Сабрате постановила, что власти США следует прекратить практику развода с детьми нарушителей миграционного законодательства. Согласно вердикту, сотрудники миграционных служб должны обеспечить в течение 30 дней воссоединения семей нелегалов, находящихся под стражей. На это отводится 14 дней, если разлучены с родителями были дети младше 5 лет.

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