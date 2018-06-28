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ЗМІ: влада США готуються розмістити 12 тис. нелегальних іммігрантів на військовій базі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Міністерство внутрішньої безпеки США направило запит про підготовку на території однієї з американських військових баз місця для розміщення 12 тис. нелегальних іммігрантів зі сім’ями. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

За відомостями джерел постачання в адміністрації, 2 тис. місць повинні бути протягом наступних 45 днів готові на постійній основі, а інші, як очікується, будуть надавати у міру необхідності. Місця мають бути обладнані відповідно до встановлених владою США стандартам. Це передбачає наявність у таборі для мігрантів кондиціонерів, бібліотек, особистих душових, а також надання медичного обслуговування.

Яка саме військова база буде обрана для цього, поки не уточнюється. Раніше міністр оборони США Джеймс Меттіс заявляв, що мігрантів можуть розмістити на техаських базах Гудфеллоу або Форт-Блісс. Персонал табору для мігрантів буде укомплектований із співробітників МВБ, планується, що боєготовності бази не буде завдано шкоди.

Нагадаємо, федеральний суддя окружного суду в Сан-Дієго (штат Каліфорнія) Дана Сабрау ухвалила, що владі США слід припинити практику розлучення з дітьми порушників міграційного законодавства. Згідно з вердиктом, співробітники міграційних служб повинні забезпечити протягом 30 днів возз’єднання сімей нелегалів, які перебувають під вартою. На це відводиться 14 днів, якщо розлучені з батьками були діти молодше 5 років.

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