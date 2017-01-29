СМИ: визит Д.Трампа в Великобританию может сорваться из-за разногласий с принцем Чарльзом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Государственный визит президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевство, который должен состояться в 2017 году, может сорваться из-за его нежелания встречаться с наследником британского престола принцем Уэльским Чарльзом. В основе противоречий лежат различия во взглядах Д.Трампа и Чарльза на проблему климатических изменений, передает УНН со ссылкой на The Sunday Times.
"Дональд Трамп вовлечен в чрезвычайный дипломатический скандал с принцем Уэльским по вопросу изменения климата, что грозит нарушить его государственный визит в Соединенное Королевство. Новый президент не хочет встречаться с принцем во время поездки в Великобританию в июне из-за их радикально разных взглядов на проблему мирового потепления ", - сообщает издание.
По информации газеты, помощники Д.Трамп предупредили, что для Чарльза, известного защитника окружающей среды, будет контрпродуктивно пытаться учить американского президента жизни, и Д.Трамп "может взорваться, если на него давить". The Sunday Times пишет, что в администрации США хотят, чтобы во время визита в Великобританию Д.Трамп встретился не с Чарльзом, а с его сыновьями.
"Он не смирится, если кто-то будет читать ему лекции, даже член королевской семьи. Честно говоря, они должны дважды подумать, прежде чем поместить его и принца Чарльза в одну комнату ", - утверждает источник газеты.