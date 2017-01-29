СМИ: визит Д.Трампа в Великобританию может сорваться из-за разногласий с принцем Чарльзом

"Дональд Трамп вовлечен в чрезвычайный дипломатический скандал с принцем Уэльским по вопросу изменения климата, что грозит нарушить его государственный визит в Соединенное Королевство. Новый президент не хочет встречаться с принцем во время поездки в Великобританию в июне из-за их радикально разных взглядов на проблему мирового потепления ", - сообщает издание.

По информации газеты, помощники Д.Трамп предупредили, что для Чарльза, известного защитника окружающей среды, будет контрпродуктивно пытаться учить американского президента жизни, и Д.Трамп "может взорваться, если на него давить". The Sunday Times пишет, что в администрации США хотят, чтобы во время визита в Великобританию Д.Трамп встретился не с Чарльзом, а с его сыновьями.

"Он не смирится, если кто-то будет читать ему лекции, даже член королевской семьи. Честно говоря, они должны дважды подумать, прежде чем поместить его и принца Чарльза в одну комнату ", - утверждает источник газеты.