ЗМІ: візит Д.Трампа до Великобританії може зірватися через суперечності з принцом Чарльзом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Державний візит президента США Дональда Трампа в Сполучене Королівство, який повинен відбутися в 2017 році, може зірватися через його небажання зустрічатися зі спадкоємцем британського престолу принцом Уельським Чарльзом. В основі суперечностей лежать відмінності у поглядах Д.Трампа і Чарльза на проблему кліматичних змін, передає УНН з посиланням на The Sunday Times.
“Дональд Трамп залучений в надзвичайний дипломатичний скандал з принцом Уельським з питання зміни клімату, що загрожує порушити його державний візит до Сполученого Королівства. Новий президент не хоче зустрічатися з принцом під час поїздки у Великобританію у червні через їхні радикально різні погляди на проблему світового потепління”, — повідомляє видання.
За інформацією газети, помічники Д.Трампа попередили, що для Чарльза, відомого захисника навколишнього середовища, буде контрпродуктивно намагатися вчити американського президента життю, і що Д.Трамп “може вибухнути, якщо на нього тиснути”. The Sunday Times пише, що в адміністрації США хочуть, щоб під час візиту до Великобританії Д.Трамп зустрівся не з Чарльзом, а із його синами.
“Він не змириться, якщо хтось буде читати йому лекції, навіть член королівської сім’ї. Чесно кажучи, вони повинні двічі подумати, перш ніж помістити його і принца Чарльза в одну кімнату”, — стверджує джерело газети.