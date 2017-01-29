ЗМІ: візит Д.Трампа до Великобританії може зірватися через суперечності з принцом Чарльзом

“Дональд Трамп залучений в надзвичайний дипломатичний скандал з принцом Уельським з питання зміни клімату, що загрожує порушити його державний візит до Сполученого Королівства. Новий президент не хоче зустрічатися з принцом під час поїздки у Великобританію у червні через їхні радикально різні погляди на проблему світового потепління”, — повідомляє видання.

За інформацією газети, помічники Д.Трампа попередили, що для Чарльза, відомого захисника навколишнього середовища, буде контрпродуктивно намагатися вчити американського президента життю, і що Д.Трамп “може вибухнути, якщо на нього тиснути”. The Sunday Times пише, що в адміністрації США хочуть, щоб під час візиту до Великобританії Д.Трамп зустрівся не з Чарльзом, а із його синами.

“Він не змириться, якщо хтось буде читати йому лекції, навіть член королівської сім’ї. Чесно кажучи, вони повинні двічі подумати, перш ніж помістити його і принца Чарльза в одну кімнату”, — стверджує джерело газети.