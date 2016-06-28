СМИ: отношения с РФ - ключевой вызов во внешнеполитической стратегии ЕС

"Выстраивание отношений с Россией является ключевым стратегическим вызовом. Политика ЕС в отношении России должна оставаться последовательной и единой", - говорится в тексте документа.

В стратегии также говорится о необходимости привлечения России к обсуждению вопросов, вызывающих разногласия, а также приглашение российской стороны к сотрудничеству в случае пересечения интересов.

Ранее СМИ сообщали, что новая стратегия безопасности ЕС предусматривает сотрудничество с Россией.