СМИ: отношения с РФ - ключевой вызов во внешнеполитической стратегии ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Выстраивание отношений с Россией названо ключевым стратегическим вызовом для Евросоюза в новой внешнеполитической стратегии ЕС, передает УНН со ссылкой на "Газета.Ru".
"Выстраивание отношений с Россией является ключевым стратегическим вызовом. Политика ЕС в отношении России должна оставаться последовательной и единой", - говорится в тексте документа.
В стратегии также говорится о необходимости привлечения России к обсуждению вопросов, вызывающих разногласия, а также приглашение российской стороны к сотрудничеству в случае пересечения интересов.
Ранее СМИ сообщали, что новая стратегия безопасности ЕС предусматривает сотрудничество с Россией.