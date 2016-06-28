ЗМІ: відносини з РФ - ключовий виклик у зовнішньополітичній стратегії ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Вибудовування відносин з Росією названо ключовим стратегічним викликом для Євросоюзу в новій зовнішньополітичній стратегії ЄС, передає УНН із посиланням на "Газета.Ru".
“Вибудовування відносин з Росією є ключовим стратегічним викликом. Політика ЄС щодо Росії повинна залишатися послідовною та єдиною”, — йдеться в тексті документа.
У стратегії також йдеться про необхідність залучення Росії до обговорення питань, що викликають розбіжності, а також запрошення російської сторони до співпраці у разі перетину інтересів.
Раніше ЗМІ повідомляли, що нова стратегія безпеки ЄС передбачає співробітництво з Росією.