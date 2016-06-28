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ЗМІ: відносини з РФ - ключовий виклик у зовнішньополітичній стратегії ЄС

ЗМІ: відносини з РФ - ключовий виклик у зовнішньополітичній стратегії ЄС

Київ • УНН

 • 8318 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Вибудовування відносин з Росією названо ключовим стратегічним викликом для Євросоюзу в новій зовнішньополітичній стратегії ЄС, передає УНН із посиланням на "Газета.Ru".

“Вибудовування відносин з Росією є ключовим стратегічним викликом. Політика ЄС щодо Росії повинна залишатися послідовною та єдиною”, — йдеться в тексті документа.

У стратегії також йдеться про необхідність залучення Росії до обговорення питань, що викликають розбіжності, а також запрошення російської сторони до співпраці у разі перетину інтересів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що нова стратегія безпеки ЄС передбачає співробітництво з Росією.

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