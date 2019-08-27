СМИ: в Таиланде обнаружен долгожитель, возраст которого составляет - 128 лет

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 82796 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 93713 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127771 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137908 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126491 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128220 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130302 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153151 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151116 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140886 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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СМИ: в Таиланде обнаружен долгожитель, возраст которого составляет - 128 лет

СМИ: в Таиланде обнаружен долгожитель, возраст которого составляет - 128 лет

Киев  •  УНН

 • 15047 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Житель небольшого села Монсомбун на северо-востоке Таиланда по имени Он Парнчомпху утверждает, что ему 128 лет. Как сообщил местный новостной портал The Thaiger, датой рождения в удостоверении личности возможного долгожителя значится 9 апреля 1891 года, передает УНН.

“Если возможно, я бы хотел дожить до своего 200-ого дня рождения”, — приводит портал слова Он Парнчомпху .

Мужчина считает, что достичь столь преклонных лет ему помогли регулярные занятия спортом и здоровое питание. Даже в своем почтенном возрасте он сохраняет хорошую физическую форму и здравый ум. К примеру, до сих пор Он Парнчомпху продолжает помогать по дому своей “относительно юной” 70-летней супруге. За годы совместной жизни семейная пара вырастила семь детей и 11 внуков, которые также проживают в Монсомбун.

Если информация о возрасте долгожителя подтвердится, Он Парнчомпху может стать самым пожилым мужчиной не только в Таиланде, но и во всем мире.

Как писал ранее УНН, в Монголии проживает 116 долгожителей, которым более 100 лет.

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