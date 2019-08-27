ЗМІ: у Таїланді виявлений довгожитель, вік якого складає - 128 років
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Житель невеликого села Монсомбун на північному сході Таїланду на ім’я Он Парнчомпху стверджує, що йому 128 років. Як повідомив місцевий новинний портал The Thaiger, датою народження в посвідченні особи можливого довгожителя значиться 9 квітня 1891 року, передає УНН.
“Якщо можливо, я б хотів дожити до свого 200-го дня народження”, — наводить портал слова Он Парнчомпху.
Чоловік вважає, що досягти настільки похилого віку йому допомогли регулярні заняття спортом і здорове харчування. Навіть у своєму поважному віці він зберігає хорошу фізичну форму і здоровий глузд. Наприклад, до цих пір Он Парнчомпху продовжує допомагати по дому своїй “щодо юної” 70-річної дружини. За роки спільного життя сімейна пара виростила семеро дітей і 11 онуків, які також проживають у Монсомбун.
Якщо інформація про вік довгожителя підтвердиться, Он Парнчомпху може стати найстаршим чоловіком не тільки в Таїланді, але і у всьому світі.
Як писав раніше УНН, у Монголії проживає 116 довгожителів, яким більше 100 років.