ЗМІ: у Таїланді виявлений довгожитель, вік якого складає - 128 років

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Житель невеликого села Монсомбун на північному сході Таїланду на ім’я Он Парнчомпху стверджує, що йому 128 років. Як повідомив місцевий новинний портал The Thaiger, датою народження в посвідченні особи можливого довгожителя значиться 9 квітня 1891 року, передає УНН.

“Якщо можливо, я б хотів дожити до свого 200-го дня народження”, — наводить портал слова Он Парнчомпху.

Чоловік вважає, що досягти настільки похилого віку йому допомогли регулярні заняття спортом і здорове харчування. Навіть у своєму поважному віці він зберігає хорошу фізичну форму і здоровий глузд. Наприклад, до цих пір Он Парнчомпху продовжує допомагати по дому своїй “щодо юної” 70-річної дружини. За роки спільного життя сімейна пара виростила семеро дітей і 11 онуків, які також проживають у Монсомбун.

Якщо інформація про вік довгожителя підтвердиться, Он Парнчомпху може стати найстаршим чоловіком не тільки в Таїланді, але і у всьому світі.

Як писав раніше УНН, у Монголії проживає 116 довгожителів, яким більше 100 років.

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