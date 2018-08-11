СМИ: в столице Египта предотвратили подрыв смертника в церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Египетские силы безопасности предотвратили подрыв смертника в церкви в Каире. Об этом сообщает Xinhua, передает УНН.
"Египетские силовики в субботу предотвратили нападение террориста-смертника на церковь в Каире", - сообщает издание со ссылкой на египетские государственные СМИ.
Напомним, президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси издал указ, которым продлил строк действия чрезвычайного положения по всей стране еще на три месяца, начиная с 13:00 14 июля 2018 года. Указ разрешает армии и полиции принимать необходимые меры для борьбы с терроризмом, чтобы сохранить безопасность граждан и государственного имущества по всей стране.
Чрезвычайное положение изначально было введено в апреле 2017 года после того, как в результате двух атак на церкви погибло 47 человек. С тех пор его продлевают каждые три месяца.