ЗМІ: у столиці Єгипту запобігли підриву смертника в церкві
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Єгипетські сили безпеки запобігли підриву смертника в церкви у Каїрі. Про це повідомляє Xinhua, передає УНН.
"Єгипетські силовики в суботу запобігли нападу терориста-смертника на церкву в Каїрі", - повідомляє видання з посиланням на єгипетські державні ЗМІ.
Нагадаємо, президент Єгипту Абдул-Фаттах Ас-Сісі видав указ, яким продовжив строк дії надзвичайного стану по всій країні ще на три місяці, починаючи з 13:00 14 липня 2018 року. Указ дозволяє армії і поліції вживати необхідних заходів для боротьби з тероризмом, дбаючи про безпеку громадян і державного майна по всій країні.
Надзвичайний стан спочатку було введено в квітні 2017 року, після того, як в результаті двох атак на церкви загинуло 47 осіб. З тих пір його продовжують кожні три місяці.