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СМИ: в деле о российском вмешательстве в выборы в США вынесут новые обвинения

СМИ: в деле о российском вмешательстве в выборы в США вынесут новые обвинения

Киев  •  УНН

 • 8923 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, как ожидается, в ближайшие дни вынесет очередные обвинительные заключения в своем расследовании о вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года. Об этом пишет издание The Hill, ссылаясь на слова журналистки Паулы Рейд, передает УНН.

"Я общалась со многими источниками, которые знают о ходе расследования специального прокурора, и мы ожидаем, что новые обвинительные заключения появятся в ближайшие сутки", - сообщила журналистка во вторник.

Сообщение появилось через день после того, как американский комментатор, представитель консерваторов и сторонник теорий заговоров Джером Корси, который является сподвижником бывшего советника штаба президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна, заявил, что вскоре ему будут предъявлены обвинения.

"Мне вынесут обвинение по уголовному делу", - заявил Корси во время стрима на YouTube.

Корси также заявил, что пытался сотрудничать со следствием.

Как сообщил УНН, ранее американские СМИ сообщали о том, что спецпрокурор Мюллер во время расследования "российского вмешательства" начал изучать связи активистов с Wikileaks. Следователи расследуют связь портала с публикациями переписки руководства Демократической партии США, появившиеся после взлома ее серверов. Согласно информации СМИ, в связи с этим следователи заинтересовались бывшим советником штаба Трампа Стоуном.

Напомним, ранее в этом месяце появилась информация о том, что Мюллер и его команда находятся в процессе составления окончательного отчета после почти 18-месячного расследования вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.

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