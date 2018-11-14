СМИ: в деле о российском вмешательстве в выборы в США вынесут новые обвинения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, как ожидается, в ближайшие дни вынесет очередные обвинительные заключения в своем расследовании о вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года. Об этом пишет издание The Hill, ссылаясь на слова журналистки Паулы Рейд, передает УНН.
"Я общалась со многими источниками, которые знают о ходе расследования специального прокурора, и мы ожидаем, что новые обвинительные заключения появятся в ближайшие сутки", - сообщила журналистка во вторник.
Сообщение появилось через день после того, как американский комментатор, представитель консерваторов и сторонник теорий заговоров Джером Корси, который является сподвижником бывшего советника штаба президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна, заявил, что вскоре ему будут предъявлены обвинения.
"Мне вынесут обвинение по уголовному делу", - заявил Корси во время стрима на YouTube.
Корси также заявил, что пытался сотрудничать со следствием.
Как сообщил УНН, ранее американские СМИ сообщали о том, что спецпрокурор Мюллер во время расследования "российского вмешательства" начал изучать связи активистов с Wikileaks. Следователи расследуют связь портала с публикациями переписки руководства Демократической партии США, появившиеся после взлома ее серверов. Согласно информации СМИ, в связи с этим следователи заинтересовались бывшим советником штаба Трампа Стоуном.
Напомним, ранее в этом месяце появилась информация о том, что Мюллер и его команда находятся в процессе составления окончательного отчета после почти 18-месячного расследования вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.