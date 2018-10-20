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Спецпрокурор США Мюллер зацікавився Wikileaks у зв’язку з “російським справою”

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У США спецпрокурор Роберт Мюллер, який займається розслідуванням “російського втручання”, почав вивчати зв’язки активістів із Wikileaks. Про це інформує УНН із посиланням на The Wall Street Journal.

Уточнюється, що слідчі розслідують зв’язок порталу з публікаціями листування керівництва Демократичної партії США, що з’явилися після злому її серверів.

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Згідно з наявною інформацією, в зв’язку з цим слідчі зацікавилися колишнім радником штабу Трампа Роджером Стоуном. Крім того, їх увагу привернув республіканець Пітер Сміт, який, можливо, заздалегідь знав про зазначені публікаціях.

Як раніше інформував УНН, після проміжних виборів до Конгресу в листопаді комісія Мюллера має намір надати основні висновки за своїм розслідування. Як повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на два джерела, все буде залежати від того, чи знайде спецпрокурор додаткові дані, які свідчать про порушення закону.

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