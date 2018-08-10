Ассанж подумує дати свідчення щодо втручання Росії у Сенаті США
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Засновник міжнародної викривальної платформи WikiLeaks інтернет-журналіст Джуліан Ассанж, який уже шість років переховується від американського правосуддя в посольстві Еквадору в Лондоні, розглядає можливість свідчити перед Сенатом США щодо ймовірного втручання Росії у президентські вибори у Сполучених Штатах у 2016 році. Про це заявила адвокатка Ассанжа у четвер, передає УНН з посиланням на Reuters.
За інформацією WikiLeaks, комітет Сенату США з питань розвідки попросив Ассанжа розглянути можливість особисто свідчити на закритому слуханні щодо того, чи допомогала Москва Дональду Трампу виграти вибори. “Ми серйозно розглядаємо пропозицію, проте маємо упевнитися, що безпека Ассанжа буде гарантована”, — ідеться у заяві його адвокатки Дженніфер Робінсон.
Нагадаємо, американські спецслужби розслідують можливе втручання Росії в президентські вибори в 2016 році. Слідство вважає, що команда Трампа контактувала з Москвою під час виборів. У Кремлі неодноразово заперечували всі звинувачення, а Трамп переконує, що змови між його командою і РФ не було.
29 грудня США вирішили вислати з країни 35 російських дипломатів і закрити 2 дипломатичні установи Росії в США. Також Мінфін США ввів санкції проти російських чиновників і хакерів, що були причетні до хакерських атак. Перед цим на сайті Комп’ютерної команди екстреної готовності США (US-CERT) було опубліковано звіт про кібератаки Росії.
У червні 2017 р. ЗМІ опублікували секретну доповідь АНБ про втручання РФ у вибори в США.