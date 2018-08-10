Ассанж подумывает дать показания относительно вмешательства России в Сенате США

По информации WikiLeaks, комитет Сената США по вопросам разведки попросил Ассанжа рассмотреть возможность лично свидетельствовать в закрытом слушании относительно того, помогала ли Москва Дональду Трампу выиграть выборы. "Мы серьезно рассматриваем предложение, однако следует удостовериться, что безопасность Ассанжа будет гарантирована", - говорится в заявлении его адвокат Дженнифер Робинсон.

Напомним, американские спецслужбы расследуют возможное вмешательство России в президентские выборы в 2016 году. Следствие считает, что команда Трампа контактировала с Москвой во время выборов. В Кремле неоднократно отрицали все обвинения, а Трамп утверждает, что сговора между его командой и РФ не было.

29 декабря США решили выслать из страны 35 российских дипломатов и закрыть 2 дипломатические учреждения России в США. Также Минфин США ввел санкции против российских чиновников и хакеров, причастных к хакерским атакам. Перед этим на сайте Компьютерной команды экстренной готовности США (US-CERT) был опубликован отчет о кибератаки России.

В июне 2017 СМИ опубликовали секретный доклад АНБ о вмешательстве РФ в выборы в США.