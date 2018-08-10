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Ассанж подумывает дать показания относительно вмешательства России в Сенате США

Киев • УНН

 • 9656 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Основатель международной разоблачительной платформы WikiLeaks интернет-журналист Джулиан Ассанж, который уже шесть лет скрывается от американского правосудия в посольстве Эквадора в Лондоне, рассматривает возможность свидетельствовать перед Сенатом США относительно вероятного вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Об этом заявила адвокат Ассанжа в четверг, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Ассанж подумывает дать показания относительно вмешательства России в Сенате США

По информации WikiLeaks, комитет Сената США по вопросам разведки попросил Ассанжа рассмотреть возможность лично свидетельствовать в закрытом слушании относительно того, помогала ли Москва Дональду Трампу выиграть выборы. "Мы серьезно рассматриваем предложение, однако следует удостовериться, что безопасность Ассанжа будет гарантирована", - говорится в заявлении его адвокат Дженнифер Робинсон.

Напомним, американские спецслужбы расследуют возможное вмешательство России в президентские выборы в 2016 году. Следствие считает, что команда Трампа контактировала с Москвой во время выборов. В Кремле неоднократно отрицали все обвинения, а Трамп утверждает, что сговора между его командой и РФ не было.

29 декабря США решили выслать из страны 35 российских дипломатов и закрыть 2 дипломатические учреждения России в США. Также Минфин США ввел санкции против российских чиновников и хакеров, причастных к хакерским атакам. Перед этим на сайте Компьютерной команды экстренной готовности США (US-CERT) был опубликован отчет о кибератаки России.

В июне 2017 СМИ опубликовали секретный доклад АНБ о вмешательстве РФ в выборы в США.

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