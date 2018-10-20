Спецпрокурор США Роберт Мюллер заинтересовался Wikileaks в связи с "российским делом"

Уточняется, что следователи расследуют связь портала с публикациями переписки руководства Демократической партии США, появившимися после взлома ее серверов.

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Согласно имеющейся информации, в этой связи следователи заинтересовались бывшим советником штаба Трампа Роджером Стоуном. Кроме того, их внимание привлек республиканец Питер Смит, который, возможно, заранее знал об указанных публикациях.

Как ранее информировал УНН, после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре комиссия Роберта Мюллера намерена предоставить основные выводы по своему расследованию. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, все будет зависеть от того, найдет ли спецпрокурор дополнительные данные, свидетельствующие о нарушении закона.