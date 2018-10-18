ЗМІ дізналися про готовність Мюллера надати підсумки розслідування по Росії

За словами одного зі співрозмовників агентства, питання буде в тому, чи зуміє комісія знайти докази по двом епізодам. Один з них стосується причетності Росії до виборів 2016 року. Крім того, учасники розслідування повинні з’ясувати, чи порушував діючий президент американське законодавство.

Джерела Bloomberg стверджують, що комісія Мюллера необов’язково представить результати розслідування громадськості. Згідно із законом спецпрокурор може повідомити про них лише своєму безпосередньому керівнику, заступнику Генерального прокурора Роду Розенстайну.

Bloomberg зазначає, що розслідування саме по собі може тривати і після листопадових виборів, проте в разі звільнення після них генпрокурора Джеффа Сешнса — про який говорив Трамп — у відставку відправиться і Розенстайн. В цьому випадку Мюллер може також позбутися своєї посади.

За даними агентства, Розенстайн вже зажадав від Мюллера результатів. При цьому поки немає ніяких даних, що конкретно спецпрокурор підготував в своїй доповіді.

Bloomberg зазначає, що американська прокуратура спробує не оголошувати будь-яку інформацію, яка може вплинути на результати виборів в Конгрес.

Як повідомляв УНН, суд зобов’язав Манафорта приходити на слухання в тюремній робі.