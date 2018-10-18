СМИ узнали о готовности Мюллера предоставить итоги расследования по России

По словам одного из собеседников агентства, вопрос будет в том, сумеет ли комиссия найти доказательства по двум эпизодам. Один из них касается причастности России к выборам 2016 года. Кроме того, участники расследования должны выяснить, нарушал ли действующий президент американское законодательство.

Источники Bloomberg утверждают, что комиссия Мюллера необязательно представит результаты расследования общественности. Согласно закону спецпрокурор может сообщить о них только своему непосредственному руководителю, заместителю Генерального прокурора Роду Розенстайну.

Bloomberg отмечает, что расследование само по себе может продолжаться и после ноябрьских выборов, однако в случае увольнения после них генпрокурора Джеффа Сешнса — о котором говорил Трамп — в отставку отправится и Розенстайн. В этом случае Мюллер может также лишиться своей должности.

По данным агентства, Розенстайн уже потребовал от Мюллера результатов. При этом пока нет никаких данных, что конкретно спецпрокурор подготовил в своем докладе.

Bloomberg указывает, что американская прокуратура попытается не предавать гласности какую-либо информацию, которая может повлиять на результаты выборов в Конгресс.

Как сообщал УНН, суд обязал Манафорта приходить на слушания в тюремной робе.