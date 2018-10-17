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Суд зобов'язав Манафорта приходити на слухання в тюремній робі

Суд зобов'язав Манафорта приходити на слухання в тюремній робі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Суд штату Вірджинія зобов’язав в середу колишнього керівника передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта приходити на засідання в тюремній робі. З документом кореспондент ТАРС ознайомився в електронній базі суду, інформує УНН.

“Цим постановляю відхилити клопотання відповідача носити повсякденний одяг на наступних (судових) розглядах”, — йдеться в постанові судді Александрії Томаса Елліса.

У вівторок адвокат Манафорта Кевін Даунінг попросив суд дозволити своєму підзахисному з’являтися на засіданнях в діловому костюмі. Однак Елліс підкреслив, що “ставлення до відповідача не повинно відрізнятися від поводження з іншими обвинуваченими, які знаходяться під вартою після винесення вердикту”.

У Вірджинії тюремні роби темно-зеленого кольору, а не помаранчевого, як у багатьох штатах країни. В такому одязі Манафорт лише зрідка з’являвся на засіданні суду, вважаючи за краще носити діловий костюм.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що його не турбує те, що колишній очільник його передвиборної кампанії Пол Манафорт, який співпрацює зі спецпрокурором США Робертом Мюллером у справі про російське втручання у вибори в США в 2016 році.

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