Суд зобов'язав Манафорта приходити на слухання в тюремній робі

“Цим постановляю відхилити клопотання відповідача носити повсякденний одяг на наступних (судових) розглядах”, — йдеться в постанові судді Александрії Томаса Елліса.

У вівторок адвокат Манафорта Кевін Даунінг попросив суд дозволити своєму підзахисному з’являтися на засіданнях в діловому костюмі. Однак Елліс підкреслив, що “ставлення до відповідача не повинно відрізнятися від поводження з іншими обвинуваченими, які знаходяться під вартою після винесення вердикту”.

У Вірджинії тюремні роби темно-зеленого кольору, а не помаранчевого, як у багатьох штатах країни. В такому одязі Манафорт лише зрідка з’являвся на засіданні суду, вважаючи за краще носити діловий костюм.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що його не турбує те, що колишній очільник його передвиборної кампанії Пол Манафорт, який співпрацює зі спецпрокурором США Робертом Мюллером у справі про російське втручання у вибори в США в 2016 році.