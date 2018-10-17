Суд обязал Манафорта приходить на слушания в тюремной робе

“Настоящим постановляю отклонить ходатайство ответчика носить повседневную одежду на последующих (судебных) разбирательствах”, — говорится в постановлении судьи Александрии Томаса Эллиса.

Во вторник адвокат Манафорта Кевин Даунинг попросил суд позволить своему подзащитному появляться на заседаниях в деловом костюме. Однако Эллис подчеркнул, что “отношение к ответчику не должно отличаться от обращения с другими обвиняемыми, которые находятся под стражей после вынесения вердикта”.

В Вирджинии тюремные робы темно-зеленого цвета, а не оранжевого, как во многих штатах страны. В такой одежде Манафорт лишь изредка появлялся на заседании суда, предпочитая носить деловой костюм.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит то, что бывший глава его предвыборной кампании Пол Манафорт, сотрудничает со спецпрокурором США Робертом Мюллером по делу о российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году.