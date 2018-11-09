ЗМІ: Мюллер пише свій остаточний звіт у "російській справі"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер і його команда перебувають у процесі складання остаточного звіту після майже 18-місячного розслідування втручання Росії у вибори у Сполучених Штатах у 2016 році. Про це з посиланням на джерела повідомляє ABC News, передає УНН.
Час, протягом якого остаточний звіт буде представлений командою спецпрокурора, поки не зрозумілий, і джерела повідомили, що також немає чітких термінів того, коли Мюллер завершить своє розслідування.
Тим часом, команда юристів президента США Дональда Трампа почала працювати з президентом, щоб підготувати відповіді на питання команди Мюллера у межах їхнього розслідування, повідомили джерела, близькі до Трампа.
Під час свого розслідування Мюллер і його команда прокурорів висунули обвинувачення 32 особам і трьом російським підприємствам у злочинах від злому комп'ютерів до змови і фінансових злочинів.
Ці обвинувальні висновки привели до шести визнань провини і вироків трьом особам про тюремне ув'язнення. Серед тих, хто визнав свою провину, були четверо колишніх співробітників передвиборчого штабу Трампа, включаючи його радника з національної безпеки Майкла Флінна і очільника кампанії Пола Манафорта.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звільнив з посади генерального прокурора Джеффа Сешнса. Обов'язки генпрокурора США виконує Метью Вітакер, який активно критикував спецпрокурора Мюллера.