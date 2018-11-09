ЗМІ: Мюллер пише свій остаточний звіт у "російській справі"

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер і його команда перебувають у процесі складання остаточного звіту після майже 18-місячного розслідування втручання Росії у вибори у Сполучених Штатах у 2016 році. Про це з посиланням на джерела повідомляє ABC News, передає УНН.