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Генпрокурор США Сешнс пішов у відставку

Генпрокурор США Сешнс пішов у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп призначив Метью Вітакер виконуючим обов’язки генерального прокурора замість Джеффа Сешнса. Про своє рішення американський лідер написав у своєму Twitter, інформує УНН.

“Ми раді оголосити про те, що нашим новим виконуючим обов’язки генерального прокурора США стане Метью Вітакер — начальник апарату генерального прокурора Джеффа Сешнса в міністерстві юстиції. Він буде добре служити нашій країні. Ми дякуємо генеральному прокурору Джеффу Сешнсу за його службу і бажаємо йому всього найкращого!”, — зазначив глава американської адміністрації.

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We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 листопада 2018 р.

Сам Сешнс в своїй заяві про звільнення написав, що йде у відставку на прохання президента, пише Reuters.

“На ваше прохання я подаю у відставку”, — йдеться в тексті заяви Сешнса, спрямованої у Білий дім. Сешнс запевняє, що докладав усіх зусиль до того, щоб “підтримувати фундаментальні юридичні процеси, які є підставою правосуддя”. Мін’юст після приходу Трампа до влади у січні 2017 року активно боровся з насильницької злочинністю, протистояв “транснаціональним бандам”, “захищав національну безпеку” США та посилював імміграційний контроль, заявив Сешнс. “І ми бачимо результати”, — переконаний тепер уже колишній генпрокурор.

У своєму листі тепер Сешнс перерахував досягнення на цій посаді.

“Найважливішим є те, що за час мого перебування на посаді генерального прокурора ми відновили і забезпечували верховенство закону. Мова йде про славетну традицію, відповідальність за захист якої лежить на кожному з нас. Ми діяли чесно, правомочним та агресивним чином просували політичний порядок денний нинішньої адміністрації”, — вважає Сешнс.

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Як раніше інформував УНН, Дональд Трамп неодноразово публічно критикував 84-го генпрокурора США в останні кілька місяців. Головна причина різкого невдоволення президента міністром юстиції полягала в тому, що саме Сешнс прийняв рішення про проведення незалежного розслідування обставин втручання Росії у хід президентських виборів у США в 2016 році. Очолив цей розгляд в травні минулого року спецпрокурор Роберт Мюллер, який у минулому був директором ФБР США. Виступаючи раніше в середу на прес-конференції, американський лідер повідомив, що розглядає ряд варіантів кадрових перестановок в адміністрації за підсумками проміжних виборів до Конгресу США.

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