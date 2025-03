Генпрокурор США Сешнс пішов у відставку

“Ми раді оголосити про те, що нашим новим виконуючим обов’язки генерального прокурора США стане Метью Вітакер — начальник апарату генерального прокурора Джеффа Сешнса в міністерстві юстиції. Він буде добре служити нашій країні. Ми дякуємо генеральному прокурору Джеффу Сешнсу за його службу і бажаємо йому всього найкращого!”, — зазначив глава американської адміністрації.

Сам Сешнс в своїй заяві про звільнення написав, що йде у відставку на прохання президента, пише Reuters.

“На ваше прохання я подаю у відставку”, — йдеться в тексті заяви Сешнса, спрямованої у Білий дім. Сешнс запевняє, що докладав усіх зусиль до того, щоб “підтримувати фундаментальні юридичні процеси, які є підставою правосуддя”. Мін’юст після приходу Трампа до влади у січні 2017 року активно боровся з насильницької злочинністю, протистояв “транснаціональним бандам”, “захищав національну безпеку” США та посилював імміграційний контроль, заявив Сешнс. “І ми бачимо результати”, — переконаний тепер уже колишній генпрокурор.

У своєму листі тепер Сешнс перерахував досягнення на цій посаді.

“Найважливішим є те, що за час мого перебування на посаді генерального прокурора ми відновили і забезпечували верховенство закону. Мова йде про славетну традицію, відповідальність за захист якої лежить на кожному з нас. Ми діяли чесно, правомочним та агресивним чином просували політичний порядок денний нинішньої адміністрації”, — вважає Сешнс.

Як раніше інформував УНН, Дональд Трамп неодноразово публічно критикував 84-го генпрокурора США в останні кілька місяців. Головна причина різкого невдоволення президента міністром юстиції полягала в тому, що саме Сешнс прийняв рішення про проведення незалежного розслідування обставин втручання Росії у хід президентських виборів у США в 2016 році. Очолив цей розгляд в травні минулого року спецпрокурор Роберт Мюллер, який у минулому був директором ФБР США. Виступаючи раніше в середу на прес-конференції, американський лідер повідомив, що розглядає ряд варіантів кадрових перестановок в адміністрації за підсумками проміжних виборів до Конгресу США.