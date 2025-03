Генпрокурор США Сешнс ушел в отставку

“Мы рады объявить о том, что нашим новым исполняющим обязанности генерального прокурора США станет Мэтью Уитэкер — начальник аппарата генерального прокурора Джеффа Сешнса в министерстве юстиции. Он будет хорошо служить нашей стране. Мы благодарим генерального прокурора Джеффа Сешнса за его службу и желаем ему всего хорошего!”, — отметил глава американской администрации.

Сам Сешнс в своем заявлении об увольнении написал, что уходит в отставку по просьбе президента, пишет Reuters.

“По вашей просьбе я подаю в отставку”, — говорится в тексте заявления Сешнса, направленного в Белый дом. Сешнс заверяет, что прилагал все усилия к тому, чтобы “поддерживать фундаментальные юридические процессы, являющиеся основанием правосудия”. Минюст после прихода Трампа к власти в январе 2017 года активно боролся с насильственной преступностью, противостоял “транснациональным бандам”, “защищал национальную безопасность” США и ужесточал иммиграционный контроль, заявил Сешнс. “И мы видим результаты”, — убежден теперь уже бывший генпрокурор.

В своем письме теперь Сешнс перечислил достижения на этом посту.

“Самым важным является то, что за время моего пребывания в должности генерального прокурора мы восстановили и обеспечивали верховенство закона. Речь идет о славной традиции, ответственность за защиту которой лежит на каждом из нас. Мы действовали честно и правомочным и агрессивным образом продвигали политическую повестку дня нынешней администрации”, — считает Сешнс.

Как ранее информировал УНН, Дональд Трамп неоднократно публично критиковал 84-го генпрокурора США в последние несколько месяцев. Главная причина резкого недовольства президента уходящим министром юстиции заключалась в том, что именно Сешнс принял решение о проведении независимого расследования обстоятельств якобы имевшего места вмешательства России в ход президентских выборов в США в 2016 году. Возглавил это разбирательство в мае минувшего года спецпрокурор Роберт Мюллер, в прошлом являвшийся директором ФБР США. Выступая ранее в среду на пресс-конференции, американский лидер сообщил, что рассматривает ряд вариантов кадровых перестановок в администрации по итогам состоявшихся 6 ноября промежуточных выборов в Конгресс США.