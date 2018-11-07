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Генпрокурор США Сешнс ушел в отставку

Генпрокурор США Сешнс ушел в отставку

Киев  •  УНН

 • 8452 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп назначил Мэтью Уитэкера исполняющим обязанности генерального прокурора вместо Джеффа Сешнса. О своем решении американский лидер написал в своем Twitter, передает УНН.

“Мы рады объявить о том, что нашим новым исполняющим обязанности генерального прокурора США станет Мэтью Уитэкер — начальник аппарата генерального прокурора Джеффа Сешнса в министерстве юстиции. Он будет хорошо служить нашей стране. Мы благодарим генерального прокурора Джеффа Сешнса за его службу и желаем ему всего хорошего!”, — отметил глава американской администрации.

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We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well ....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 ноября 2018

Сам Сешнс в своем заявлении об увольнении написал, что уходит в отставку по просьбе президента, пишет Reuters.

“По вашей просьбе я подаю в отставку”, — говорится в тексте заявления Сешнса, направленного в Белый дом. Сешнс заверяет, что прилагал все усилия к тому, чтобы “поддерживать фундаментальные юридические процессы, являющиеся основанием правосудия”. Минюст после прихода Трампа к власти в январе 2017 года активно боролся с насильственной преступностью, противостоял “транснациональным бандам”, “защищал национальную безопасность” США и ужесточал иммиграционный контроль, заявил Сешнс. “И мы видим результаты”, — убежден теперь уже бывший генпрокурор.

В своем письме теперь Сешнс перечислил достижения на этом посту.

“Самым важным является то, что за время моего пребывания в должности генерального прокурора мы восстановили и обеспечивали верховенство закона. Речь идет о славной традиции, ответственность за защиту которой лежит на каждом из нас. Мы действовали честно и правомочным и агрессивным образом продвигали политическую повестку дня нынешней администрации”, — считает Сешнс.

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Как ранее информировал УНН, Дональд Трамп неоднократно публично критиковал 84-го генпрокурора США в последние несколько месяцев. Главная причина резкого недовольства президента уходящим министром юстиции заключалась в том, что именно Сешнс принял решение о проведении независимого расследования обстоятельств якобы имевшего места вмешательства России в ход президентских выборов в США в 2016 году. Возглавил это разбирательство в мае минувшего года спецпрокурор Роберт Мюллер, в прошлом являвшийся директором ФБР США. Выступая ранее в среду на пресс-конференции, американский лидер сообщил, что рассматривает ряд вариантов кадровых перестановок в администрации по итогам состоявшихся 6 ноября промежуточных выборов в Конгресс США.

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