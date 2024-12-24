В Бердянске взорвали авто вероятно с главой оккупационного совета
Киев • УНН
В оккупированном Бердянске взорвалась машина, в которой мог были глава оккупационного совета Василий Нечет. Пострадавшего с места происшествия забрала скорая помощь.
Во временно оккупированном Бердянске сегодня, 24 декабря взорвалась машина, в которой мог находиться председатель оккупационного совета Василий Нечет. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко во вторник, 24 декабря, пишет УНН.
Сегодня утром в Бердянске в по улице Европейская во дворе дома взорвалась и сгорела дотла машина. Пострадавшего от взрыва забрала скорая помощь. Предварительно на машине передвигался председатель оккупационного совета Василий Нечет
По его словам, до оккупации города Василий Нечет заведовал домом культуры "Нефтехимик". После оккупации перешел на сторону врага, принимал активное участие в становлении оккупационной власти. Вступил в ряды "Единой России" и был назначен председателем оккупационного совета.
Подозревается Нацполицией Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 УК Украины - коллаборационной деятельности.