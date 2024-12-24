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В Бердянске взорвали авто вероятно с главой оккупационного совета

В Бердянске взорвали авто вероятно с главой оккупационного совета

Киев  •  УНН

 • 1656 просмотра

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В оккупированном Бердянске взорвалась машина, в которой мог были глава оккупационного совета Василий Нечет. Пострадавшего с места происшествия забрала скорая помощь.

Во временно оккупированном Бердянске сегодня, 24 декабря взорвалась машина, в которой мог находиться председатель оккупационного совета Василий Нечет. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко во вторник, 24 декабря, пишет УНН

Сегодня утром в Бердянске в по улице Европейская во дворе дома взорвалась и сгорела дотла машина. Пострадавшего от взрыва забрала скорая помощь. Предварительно на машине передвигался председатель оккупационного совета Василий Нечет

- написал Андрющенко в  Telegram. 

По его словам, до оккупации города Василий Нечет заведовал домом культуры "Нефтехимик". После оккупации перешел на сторону врага, принимал активное участие в становлении оккупационной власти. Вступил в ряды "Единой России" и был назначен председателем оккупационного совета.

Подозревается Нацполицией Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 УК Украины - коллаборационной деятельности.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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